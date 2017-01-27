29 Января 2017 12:02

В эту субботу в стране тестировали шестой школьный день по новым правилам.

Напомним, по планам специалистов Министерства образования, он поможет разгрузить рабочую неделю ученикам и преподавателям. Факультативы, конференции, кружки и интеллектуальные конкурсы переносят на субботу по усмотрению руководства. Алексей Мартиненок изучал школьное новшество.

В этой минской гимназии шестой школьный день давно не новость. Впрочем, как и для большинства школ страны – в субботу сюда приходили заниматься спортом, учителя проводили классные часы и решали организационные вопросы.

Нагрузку для учеников распределят исходя из расписания на неделю. На субботу перенесут факультативы, но это тоже не правило, а рекомендация.

Школы сами определят план учебного процесса в этот день. Обязательно задействуют учителей-предметников, чтобы помочь старшеклассникам подготовиться к поступлению в вузы.

Есть в нововведении и плюсы для родителей. По субботам теперь будут проводиться консультации с педагогами, на них могут прийти и школьники – учителя помогут, например, разобрать трудный материал. В будние дни, по словам специалистов, на обсуждение вопросов образования с семьей ученика часто просто не хватает времени.

По-прежнему по субботам будут проводиться игры, спартакиады и соревнования – от спорта в субботу никто не отказывается. Как бонус другое новшество – возможность посетить занятия в одном из колледжей, чтобы точно определиться со специальностью или просто узнать что-то новое, что точно пригодится во взрослой жизни. Впрочем, в Министерстве образования подчеркивают, шестой школьный день для учеников – по-прежнему не обязательство. Приходить или нет в субботу на дополнительные занятия – решать может каждый самостоятельно.