Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В стране продолжаются приемы граждан по вопросам реализации Декрета № 3
Общество
RSS
В стране продолжаются приемы граждан по вопросам реализации Декрета № 3
Скачать Поделиться

21 Февраля 2017 19:04

В стране продолжаются приемы граждан по вопросам реализации Декрета № 3

Новые предприятия, рабочие места - это поступление налогов в бюджет. Участвовать в формировании нашего общего кошелька должен каждый. Это наша социальная ответственность.

Так, сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54-х тысяч белорусов. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Между тем в стране продолжаются приемы граждан по вопросам реализации Декрета № 3. Поступающие заявления об освобождении от уплаты сбора на возмещение финансирования госрасходов оперативно рассматриваются комиссиями и на заседаниях гор- и райисполкомов. Только в Могилевской области от уплаты освобождены 430 человек, в том числе с учетом трудных жизненных ситуаций. На рассмотрении еще 677 заявлений, которые поступили в последние несколько дней. В Гомеле на сегодняшний день комиссией при горисполкоме рассмотрено 600 обращений, более половины из них удовлетворены.

Продолжаются и выездные приемы на местах руководством Администрации, помощниками Президента – главными инспекторами в регионах. Записаться на прием можно и по телефонам местных исполкомов.

  

Другие новости

Стать солдатом на два дня Стаць салдатам на два дні 20.02.2017 18:44 / Общество Стать солдатом на два дня
Ставка на экономию Стаўка на эканомію 20.02.2017 15:15 / Общество Ставка на экономию

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =