21 Февраля 2017 19:04

Новые предприятия, рабочие места - это поступление налогов в бюджет. Участвовать в формировании нашего общего кошелька должен каждый. Это наша социальная ответственность.

Так, сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54-х тысяч белорусов. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Между тем в стране продолжаются приемы граждан по вопросам реализации Декрета № 3. Поступающие заявления об освобождении от уплаты сбора на возмещение финансирования госрасходов оперативно рассматриваются комиссиями и на заседаниях гор- и райисполкомов. Только в Могилевской области от уплаты освобождены 430 человек, в том числе с учетом трудных жизненных ситуаций. На рассмотрении еще 677 заявлений, которые поступили в последние несколько дней. В Гомеле на сегодняшний день комиссией при горисполкоме рассмотрено 600 обращений, более половины из них удовлетворены.

Продолжаются и выездные приемы на местах руководством Администрации, помощниками Президента – главными инспекторами в регионах. Записаться на прием можно и по телефонам местных исполкомов.