5 Апреля 2017 21:05

Вопросы качества дорог и их реконструкция нередко звучат и в обращениях, которые поступают в Администрацию Президента. В стране продолжается прием граждан, прямой диалог местной власти и белорусов проходит регулярно. Эффективность такой работы сегодня оценили на коллегии ключевых министерств и ведомств. Так, если говорить о цифрах, то каждый второй житель Беларуси положительно оценивает работу местной власти по решению проблем населения. Кстати, это данные телефонного соцопроса. Больше всего нареканий по-прежнему вызывает сфера ЖКХ. По итогам был дан ряд поручений. Детали знает Олеся Высоцкая.

Мы в Минске на улице Жудро. В квартире тропики. Цветы радуют обилием зелени, благо, хозяин их хорошо поливает. Но не оранжерею он хотел создать в своей квартире.

За окном плюс 15, а в квартире в два раза выше. Целый день открытая форточка.

Выглядит как курьез, хотя Владимиру не до смеха. Жаловаться по месту жительства он устал, обратился в Администрацию Президента. И это далеко не единственный вопрос, который легко могли бы решить на местах, но приходится разбираться на таком высоком уровне.

На столе у начальника главного управления по работе с обращениями граждан - папки со всех областей. Это письма только этой среды. За день в среднем 130-200 обращений, если день спокойный. И процентов 70 из них могли бы не дойти до Администрации, будь местная власть ближе к людям.

В стопке бумаг обращения разные, с тяжелыми жизненными историями, криками души. А есть и еще смешнее батарей. Например, коллективное письмо жителей одного из домов по Партизанскому проспекту. Их заели комары. В подвале целая стая. ЖЭС управы не нашел.

По данным республиканского телефонного соцопроса, каждый второй житель Беларуси положительно оценивает работу местной власти по решению проблем населения. Негативные отзывы оставили 31 процент. Участникам опроса предложили оценить, насколько просто решаются вопросы в различных организациях. В лидеры вышли ЗАГСы, предприятия связи, нотариальные конторы и сельсоветы. В меньшей степени граждане удовлетворены решением своих вопросов в службах ЖКХ.

Как развернуть власть на местах лицом к людям, исключить волокиту, формализм и отписки - речь шла сегодня на коллегии в Администрации Президента. Проведены мониторинги, сделаны выводы.

В стране создана четкая система работы, она требует шлифовки. Обращения граждан - это как срез ситуации в регионах и подсказка, где нужно исправить ошибки. Налажена связь люди-государство, и реально белорусы участвуют в его управлении.

По итогам коллегии дан ряд четких поручений. Количество личных приемов граждан увеличится. Раз в квартал представители Администрации Президента будут выезжать на места для встреч с населением.