В стране активно работают выездные приемные по Декрету № 3

16 Февраля 2017 15:02

Выездные приемные по вопросам реализации Декрета № 3 сегодня начали работать во всех регионах страны. Именно такая форма позволяет услышать проблемы простого человека и своевременно отреагировать на них.

В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросам социального иждивенчества глава Администрации Президента Наталья Кочанова приняла решение о проведении руководством Администрации, помощниками Президента - главными инспекторами в регионах, а также начальниками основных структурных подразделений приемов граждан в рай- и горисполкомах. Они проходят сегодня и завтра, а также 23 и 24 февраля. В эти минуты в Жодинском горисполкоме прием проводит лично Наталья Кочанова. Более 20-ти человек на прием. Значительная часть вопросов касается реализации декрета о предупреждении социального иждивенчества, также людей волнуют жилищные вопросы.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова проводит выездной прием граждан 16 февраля с 12.00 до 17.00 в Жодинском горисполкоме.

В Рогачевском райисполкоме 17 февраля с 9.00 до 11.30 выездной прием проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

17 февраля в Ивьевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 и в Лидском райисполкоме с 15.00 до 17.00 пройдут приемы заместителя главы Администрации Президента Валерия Мицкевича.

В Бобруйском горисполкоме 17 февраля с 10.00 до 13.00 проведет встречу заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков.

В Брестском облисполкоме 17 февраля с 09.00 до 12.00 пройдет встреча с помощником Президента - главным инспектором по Брестской области Василием Герасимовым.

В Волковысском райисполкоме будет проводить прием 17 февраля с 10.00 до 13.00 помощник Президента - главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.

В Молодечненском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет встреча с помощником Президента - главным инспектором по Минской области Анатолием Исаченко.

В Могилевском облисполкоме 17 февраля с 10.00 до 12.00 пройдет прямая линия, а с 12.00 до 14.00 - личный прием помощника Президента - главного инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова.

В Борисовском райисполкоме 17 февраля с 14.00 до 17.00 пройдет прием помощника Президента - начальника главного идеологического управления Администрации Всеволода Янчевского.

В Солигорском райисполкоме 17 февраля с 10:00 до 13.00 проведет прием начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Андрей Мательский.

23 февраля в Гомельском облисполкоме с 14.00 до 17.00 и 24 февраля в Буда-Кошелевском райисполкоме с 11.00 до 13.00 проведет встречу начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык.