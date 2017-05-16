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В столицу прибыл "Поезд памяти"
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17 Мая 2017 15:17

В столицу прибыл "Поезд памяти"

Патриотическую акцию под таким названием уже одиннадцатый год подряд организуют власти Калининграда. В маршруте в этом году разные города России и Беларуси. Во время путешествия участники акции (а это почти полтысячи человек) вместе вспоминают события Великой Отечественной войны. В нашей столице гости возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", а также посетили музеи и встретились со столичными школьниками.

За десять лет пассажирами "Поезда памяти" стали почти 4 тысячи жителей Калининграда и области. Это школьники, студенты и ветераны.

  

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