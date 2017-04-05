В столице выбрали супермаму

5 Апреля 2017 18:42

За такой высокий статус боролись 10 финалисток конкурса. Психологи, бизнес-леди и дизайнеры - женщины, которые успешно совмещают профессиональную карьеру и статус многодетной семьи. На сцене Театра музкомедии коллекции фемили-лук, дефиле в вечерних платьях и семейные творческие выступления. Мамой с приставкой "супер" выбрали Анну Мелешевич.

В течение месяца участницы проекта посещали мастер-классы, курсы имидж-терапии и тренинги. И доказали, что большая семья - это исключительно преимущество. Сегодня в столице проживает более 12 тысяч многодетных семей.