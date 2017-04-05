Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В столице выбрали супермаму
Общество
RSS
В столице выбрали супермаму
Скачать Поделиться

5 Апреля 2017 18:42

В столице выбрали супермаму

За такой высокий статус боролись 10 финалисток конкурса. Психологи, бизнес-леди и дизайнеры - женщины, которые успешно совмещают профессиональную карьеру и статус многодетной семьи. На сцене Театра музкомедии коллекции фемили-лук, дефиле в вечерних платьях и семейные творческие выступления. Мамой с приставкой "супер" выбрали Анну Мелешевич.

В течение месяца участницы проекта посещали мастер-классы, курсы имидж-терапии и тренинги. И доказали, что большая семья - это исключительно преимущество. Сегодня в столице проживает более 12 тысяч многодетных семей.

  

Другие новости

Неделя восстановления леса Тыдзень аднаўлення лесу 05.04.2017 15:18 / Общество Неделя восстановления леса

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =