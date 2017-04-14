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В столице выбирают лучшего учителя
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14 Апреля 2017 15:29

В столице выбирают лучшего учителя

В Белорусской государственной филармонии победители городского конкурса презентуют свои достижения. Это преподаватели русского, белоруского и иностранных языков, истории, математики и начальных классов. Лучших выбирали в течение трех месяцев. Учителя проводили открытые уроки и показывали творческие номера. А сегодня все победители городского этапа конкурса получают награды.

Победители представят столицу на республиканском конкурсе "Учитель года". Мероприятие пройдет в сентябре.

  

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