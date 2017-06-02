Главная>>Общество>>В столице выбирают лучшего машиниста башенного крана
Общество
RSS
В столице выбирают лучшего машиниста башенного крана
Скачать Поделиться

2 Июня 2017 15:23

В столице выбирают лучшего машиниста башенного крана

Соревнования в ловкости и точности доставки грузов проходят в рамках конкурса "Минский мастер". Оценивали, как участники знают теорию - технические особенности работы. Кроме того, надо было доказать свое мастерство на практике. Опустить груз в импровизированную мишень, при этом не потерять фишки, установленные на грузе.

В этом году конкурс объединил несколько десятков участников. Лучшие из них получат награды в День города.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 3 июня Прагноз надвор'я на 3 чэрвеня 02.06.2017 15:34 / Общество Прогноз погоды на 3 июня
Подарки ко Дню защиты детей Падарункі да Дня абароны дзяцей 01.06.2017 19:19 / Общество Подарки ко Дню защиты детей

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =