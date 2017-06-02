Общество
2 Июня 2017 15:23
В столице выбирают лучшего машиниста башенного крана
Соревнования в ловкости и точности доставки грузов проходят в рамках конкурса "Минский мастер". Оценивали, как участники знают теорию - технические особенности работы. Кроме того, надо было доказать свое мастерство на практике. Опустить груз в импровизированную мишень, при этом не потерять фишки, установленные на грузе.
В этом году конкурс объединил несколько десятков участников. Лучшие из них получат награды в День города.
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