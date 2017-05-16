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В столице впервые прошел конкурс семейных пар высших учебных заведений
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16 Мая 2017 18:45

В столице впервые прошел конкурс семейных пар высших учебных заведений

Ради престижа молодой семьи... В столице впервые прошел конкурс семейных пар высших учебных заведений. В нем приняли участие студенты девяти вузов. Финал же состоялся сегодня в Белорусском государственном технологическом университете. Некоторые молодежные дуэты участвовали в конкурсах даже со своими детьми соответственно в качестве трио. Всего же во всех белорусских вузах около 500 молодых семей, в которых муж и жена - студенты, а 3 тысячи, где студент кто-то один.

По итогам столичного конкурса Министерство образования предлагает поддержать инициативу "Семейное счастье - начало пути" и на уровне вузов всей страны.

  

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