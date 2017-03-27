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В столице стартовал республиканский этап олимпиад
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27 Марта 2017 18:42

В столице стартовал республиканский этап олимпиад

В столице стартовал заключительный республиканский этап олимпиад. Минск принимает участников соревнования по географии. Юных интеллектуалов ждут теоретический и мультимедийный туры.

Всего же республиканская олимпиада пройдет по 13-ти школьным предметам. Итоги подведут в конце марта.

  

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