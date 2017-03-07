В столице состоялся весенний марафон "Бьюти ран"

8 Марта 2017 21:04

Забег собрал рекордное количество участниц - 2 тысячи прекрасных, милых, нежных. Павел Капуцкий уже готов был сорваться со стартовой отметки, но регламент соревнований не позволил. Зато ему посчастливилось все это лицезреть и, конечно, поздравить самых спортивных девушек страны. Самые яркие кадры "Бьюти ран" - далее.

Девушки настолько хотели бежать, что некоторые стартовали на полторы секунды раньше. Фальстарт, кроме нас, кажется, никто не заметил.

Часть проспекта Независимости перекрыли, дорога оказалась во власти женщин.

Каждая участница после финиша получила медаль. Любовь Черкашина тоже. Бывшая гимнастка награде радовалась почти так же, как бронзе Олимпиады в Лондоне.

Ведущая "Панорамы" и "Главного эфира" Виктория Сенкевич интервью дает во время забега. Чтобы облегчить работу оператора Александра Алешко, перед финишем она замедлилась.

Кроме медали, на финише девушкам вручали по розе. Их заготовили две тысячи.

О времени, затраченном на преодоление дистанции, задумывались немногие, но кто захочет узнать, тот узнает.

Она понимает значимость времени. Алина Талай только в понедельник вернулась из Белграда, где взяла серебро на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении. От золота ее отделили четыре сотые секунды.

Сначала планировалось участие полутора тысяч девушек, но по ходу регистрации организаторам пришлось расширяться до двух тысяч. Россия, Украина, Латвия, Польша, Франция." Бьюти ран" становится интернациональным.

Лучшая половина человечества показала, как можно отмечать праздники.