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В столице северного региона назвали "Человека года Витебщины - 2016"
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5 Февраля 2017 15:08

В столице северного региона назвали "Человека года Витебщины - 2016"

Церемония вручения областной премии объединила на одной сцене представителей различных сфер деятельности. Наград удостоены 100 человек из силовых ведомств, аграрно-промышленного комплекса, культуры, бизнеса, спорта и СМИ. У всех лауреатов высокие результаты не только в трудовой, но и общественной деятельности.

Звание "Человек года Витебщины" присуждается с 2009 года. Лауреатам вручается денежная премия, а их портреты на билбордах украсят населенные пункты области.

  

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