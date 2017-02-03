В столице северного региона назвали "Человека года Витебщины - 2016"

5 Февраля 2017 15:08

Церемония вручения областной премии объединила на одной сцене представителей различных сфер деятельности. Наград удостоены 100 человек из силовых ведомств, аграрно-промышленного комплекса, культуры, бизнеса, спорта и СМИ. У всех лауреатов высокие результаты не только в трудовой, но и общественной деятельности.

Звание "Человек года Витебщины" присуждается с 2009 года. Лауреатам вручается денежная премия, а их портреты на билбордах украсят населенные пункты области.