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В столице сегодня чествовали лучших сотрудников милиции
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24 Февраля 2017 15:19

В столице сегодня чествовали лучших сотрудников милиции

Таким образом подвели итоги работы за прошлый год. Среди тех, кто получил награды, лучшие по профессиональным показателям, победители крупных спортивных соревнований и молодые специалисты. Благодарственные письма также вручили их родителям и наставникам за воспитание настоящих патриотов и защитников. Всего же почетные награды получили полсотни столичных милиционеров.

По словам лучших специалистов, получить награду в этом году особенно почетно. 4 марта белорусская милиция отмечает столетие.

  

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