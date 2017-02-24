Общество
24 Февраля 2017 15:19
В столице сегодня чествовали лучших сотрудников милиции
Таким образом подвели итоги работы за прошлый год. Среди тех, кто получил награды, лучшие по профессиональным показателям, победители крупных спортивных соревнований и молодые специалисты. Благодарственные письма также вручили их родителям и наставникам за воспитание настоящих патриотов и защитников. Всего же почетные награды получили полсотни столичных милиционеров.
По словам лучших специалистов, получить награду в этом году особенно почетно. 4 марта белорусская милиция отмечает столетие.
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