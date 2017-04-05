5 Апреля 2017 15:20

Будущих педагогов, медиков и юристов готовят буквально со школы - в столице развивают профильное образование. Только в нынешнем году в минских школах и гимназиях открыли 25 новых специализированных классов. Это значит, что определенные дисциплины талантливые дети изучают на повышенном уровне, посещают факультативы в вузах и уже самостоятельно могут преподавать для младших учеников. Юлия Токарь подробнее.

Акцент на профильном обучении. Столичные школьники на повышенном уровне изучают физику, химию, математику, биологию, иностранные языки. Так, только в минских школах и гимназиях в этом году открыли на 25 новых профильных классов больше по сравнению с прошлым годом.

Он решает задачи любой сложности, а любовь к точной науке – математике сможет заменить разве что информатикой. Будущий программист накануне вернулся с пятого Открытого турнира по математике, который проходил в России. Олимпиады городские, республиканские, международные - в портфолио школьника участие в многочисленных интеллектуальных соревнованиях.

В 29-й столичной гимназии не только математику, но и физику также изучают на повышенном уровне. Кабинет для лабораторных работ оснащен всем необходимым. Здесь ученики могут точно измерить силу тока электродинамическим мультиметром, определить характеристики световой волны и усвоить закон преломления.

А здесь на уроках даже поют и проводят интерактивные игры. Так юных педагогов готовят к будущей профессии. Ученики 10-х и 11-х классов 20-й гимназии выбирают педагогическую направленность, а здесь главное - практика. Владимир Брестский уже преподает математику для младших школьников и работает волонтером в летних лагерях.

Педагогические классы, медицинские и даже юридические - большая половина минских школьников определенные дисциплины изучает на повышенном уровне. Таким образом делает первый шаг к выбору будущей профессии.