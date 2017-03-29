Общество
29 Марта 2017 15:26
В столице прошла мини-ярмарка вакансий
От электромонтера, водителя и сторожа до высококвалифицированных наладчиков сложных станков ищут на предприятиях Заводского района столицы. Сегодня здесь прошла мини-ярмарка вакансий. Около 30 предприятий открыли новые вакансии для тех, кто хочет трудоустроиться. Специалисты отмечают, примерно треть посетителей в течение недели-двух устраиваются на работу.
Мини-ярмарки вакансий проводят в течение двух дней во всех районах столицы.
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