В столице прошла мини-ярмарка вакансий

29 Марта 2017 15:26

От электромонтера, водителя и сторожа до высококвалифицированных наладчиков сложных станков ищут на предприятиях Заводского района столицы. Сегодня здесь прошла мини-ярмарка вакансий. Около 30 предприятий открыли новые вакансии для тех, кто хочет трудоустроиться. Специалисты отмечают, примерно треть посетителей в течение недели-двух устраиваются на работу.

Мини-ярмарки вакансий проводят в течение двух дней во всех районах столицы.