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В столице прошла мини-ярмарка вакансий
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29 Марта 2017 15:26

В столице прошла мини-ярмарка вакансий

От электромонтера, водителя и сторожа до высококвалифицированных наладчиков сложных станков ищут на предприятиях Заводского района столицы. Сегодня здесь прошла мини-ярмарка вакансий. Около 30 предприятий открыли новые вакансии для тех, кто хочет трудоустроиться. Специалисты отмечают, примерно треть посетителей в течение недели-двух устраиваются на работу.

Мини-ярмарки вакансий проводят в течение двух дней во всех районах столицы.

  

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