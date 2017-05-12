В столице проходит Международный фестиваль ретро- и классических машин

13 Мая 2017 15:03

А на Октябрьской площади сегодня собрались любители четырехколесной техники. В столице проходит Х Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей.

На связи наш корреспондент Александр Хоровец (прямое включение).

Доброго дня! Даже сложно сказать. Ведь среди такого количества роскошных авто найти себе фаворита очень сложно. Но я, как и многие зрители фестиваля, сделал уже не одно селфи на фоне автолегенд. Всего же в пробеге участвуют порядка полутора сотен ретро- и классических машин из 9 стран. Самому старшему экземпляру далеко за 80.

Отмечу, стартовало ретроавтопати от площади Государственного флага, после чего колонна направилась к монументу Победы. Где участники слета звуковыми сигналами почтили память героев, завоевавших Великую Победу. А в данный момент ретрофестиваль гремит у Дворца Республики. Владельцы культовых машин с удовольствием общаются с посетителями. И подробно рассказывают о своем увлечении. Мы также пообщались с некоторыми фанатами машин, которым далеко за.

Добавлю, автопраздник будет греметь еще как минимум час. Так что, у тех, кто не успел познакомиться с шедеврами автомобильного дела, остается не так много времени.

А более подробно о фестивале и отдельных экземплярах я расскажу в "Панораме".