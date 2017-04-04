В столице продолжается весенняя генеральная уборка

4 Апреля 2017 18:45

Почти половина территорий убрана. Во время субботников студенты, учащиеся колледжей, рабочие коллективы в первую очередь занимаются благоустройством подшефных территорий - парков, скверов, мест отдыха.

Тем временем и во дворах представители жилищно-коммунальных организаций ремонтируют оборудование на детских площадках, обновляют его и красят, дорожные службы проводят ямочный ремонт. К благоустройству территорий активно присоединяются и сами жильцы. О чистом апреле - Наталья Кузьмицкая.

К физически нагрузкам студентам самого спортивного вуза страны не привыкать, особенно, когда они на пользу. До сих пор работали у "Минск-Арены", сейчас - в парке Победы, чтобы убрать большую территорию одного из самых любимых мест отдыха горожан.

Апрель стартовал с наведения порядка и у учащихся колледжей торговли и полиграфии. Они убирали мусор на Цнянском водохранилище. Такие команды добровольцев в этом году помогают коммунальным службам во время генеральной уборки.

Активно присоединяются горожане и к благоустройству своих дворов. Рядом с коммунальниками красят скамейки, обрезают кусты, высаживают деревья, разбивают клумбы.

Поддерживают инициативу жильцов коллегиальные органы самоуправления.

Почти половина территорий убрана. Наиболее активно сейчас ведутся работы по озеленению города и ремонту дорог.

Мероприятия по благоустройству во всех районах столицы продлятся до 30 апреля. В эти выходные горожан снова ждут на субботнике. Одновременно с ним будет организована акция по сбору вторичного сырья.