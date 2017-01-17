В столице продолжается масштабная уборка снега

17 Января 2017 15:20

Каждый час на снегоплавильном комплексе выгружают 15 машин. Под особым контролем - социальные объекты: школы, больницы, а также крупные спортивные комплексы. От сугробов во дворах и вдоль дорог избавляются не только жилищно-коммунальные службы, но и сами минчане. Наша съемочная группа наблюдает за ситуацией на улицах города.

Рассказывает Алексей Кондратенко.

На "Чижовка-Арене" сегодня генеральная уборка. Техперсонал и менеджеры оставили на пару часов привычные рабочие места и взялись за совковые лопаты. Объект специфический - на наклонах крыши осадки ликвидируют специалисты. Там же, где снег в зоне доступа, с ним справляются сами сотрудники арены. Согласно нормативу, белый покров может нарасти максимум до 70 сантиметров, но на "Чижовка-Арене" не допускают и 25.

Сотни единиц спецтехники и более 3 000 сотрудников жилищно-коммунальных служб единым фронтом дают отпор белой стихии.

Впрочем, многие минчане не ждут дворников и убирают снег во дворах самостоятельно. Чистота и порядок - дело принципа. Есть и те, кто подходит к расчистке снега совсем нестандартно.

В одном из поселков под Минском грузовик вместе с отвалом на буксире стали импровизированным снегоуборочным агрегатом. За несколько минут изобретатели расчистили целую улицу, над которой вручную можно было работать полдня.

Житель Заславля и гонщик на джипах Евгений Селиверстов такие трюки повторять не советует. В вопросах масштабной чистки снега он профи. Сам же все делает по науке - отвал комбинирует с пикапом. Получается такой персональный "ремавтодор" для себя и соседей. В том числе и школы. Машина - 180 лошадиных сил и полный привод - не подводит.

На полную мощность сегодня работает и столичный снегоплавильный комплекс. За месяц он переработал более 30 000 кубометров снега. А это почти 2 400 стандартных самосвалов.