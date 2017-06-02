Общество
2 Июня 2017 18:45
В столице подвели итоги работы Белорусского республиканского союза молодежи за последние три года
Полтысячи различных проектов от самых молодых и активных. В столице подвели итоги работы Белорусского республиканского союза молодежи за последние три года. Самые инициативные представители районных комитетов получили награды. Во время форума также озвучили идеи, которые будут реализованы в ближайшее время.
Минская городская организации БРСМ объединила почти 120 тысяч человек. Сейчас активисты работают над проектами ко Дню города.
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