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В столице подвели итоги работы Белорусского республиканского союза молодежи за последние три года
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2 Июня 2017 18:45

В столице подвели итоги работы Белорусского республиканского союза молодежи за последние три года

Полтысячи различных проектов от самых молодых и активных. В столице подвели итоги работы Белорусского республиканского союза молодежи за последние три года. Самые инициативные представители районных комитетов получили награды. Во время форума также озвучили идеи, которые будут реализованы в ближайшее время.

Минская городская организации БРСМ объединила почти 120 тысяч человек. Сейчас активисты работают над проектами ко Дню города.

  

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