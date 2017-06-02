2 Июня 2017 18:45

Полтысячи различных проектов от самых молодых и активных. В столице подвели итоги работы Белорусского республиканского союза молодежи за последние три года. Самые инициативные представители районных комитетов получили награды. Во время форума также озвучили идеи, которые будут реализованы в ближайшее время.

Минская городская организации БРСМ объединила почти 120 тысяч человек. Сейчас активисты работают над проектами ко Дню города.