Общество
12 Апреля 2017 18:50
В столице отмечают День космонавтики
На звездном небе планетария сегодня показывали сферический документальный фильм, как космонавты на центрифугах готовятся к полетам и непосредственно сам взлет с космодрома Байконур. Зрители наблюдали за нашей планетой с высоты 400 километров. А затем нашему соотечественнику, Герою России, космонавту Олегу Новицкому, который сейчас находится на околоземной орбите, передали поздравления. Праздничный флешмоб объединил минчан в парке Горького.
Через несколько минут в планетарии пройдет сюрреалистическое шоу, которое подготовил музыкальный коллектив. В восемь часов вечера откроется обсерватория - Международную космическую станцию можно будет увидеть и даже сфотографировать.
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