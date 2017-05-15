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В столице открылся вернисаж семейных реликвий влюбленных разных лет
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15 Мая 2017 15:25

В столице открылся вернисаж семейных реликвий влюбленных разных лет

Свадебная мода полувековой давности, раритетные фотоснимки и рукописные свидетельства о регистрации рождений и браков. Сегодня в столице открылся вернисаж семейных реликвий влюбленных разных лет. Причем, в нетипичном месте для выставок - Миноблисполкоме. Самый древний экспонат - документ из смолевичской церкви, который датируется 1889 годом. В том числе это свидетельство, а также черно-белые кадры с нежными моментами во время росписи и платья с домодельными украшениями представили из семейного архива разные пары из центрального региона. Выставку посвятили Дню семьи и 100-летию образования ЗАГСов.

Вернисаж из белых платьев, оригиналов свидетельств и документов будет экспонироваться на протяжении недели. Этой свадебной выставкой начали праздничный марафон, приуроченный к вековому юбилею главного дворца бракосочетаний в стране.

  

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