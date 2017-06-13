13 Июня 2017 15:34

Приобрести сувенир с национальным колоритом и составить туристический маршрут. В столице открылся первый инфотуркиоск с бесплатной информацией для гостей города. В павильоне на железнодорожном вокзале собраны три десятка различных справочников о кафе, экскурсиях и достопримечательностях города. Сувениры ручной работы представили ремесленники: 3D-открытки, глиняную декоративную посуду, куклы-обереги. За несколько дней услугами киоска воспользовались полторы сотни гостей. В основном это белорусы из других городов и туристы из стран-соседок.

В нынешнем году в городе откроется и второй павильон со справочной информацией. Разместится он в Верхнем городе возле ратуши.