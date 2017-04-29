В столице открыли обновленную железнодорожную остановку "Курасовщина"

1 Мая 2017 12:02

Пункт связывает два микрорайона - Брилевичи и Курасовщину. После реконструкции инфраструктуру модернизировали: кроме нового кассового павильона с залом ожидания и безопасной посадочной платформой появился подземный переход. Он оборудован современными платежными терминалами. Теперь проездные по Беларуси, странам СНГ и Балтии можно приобрести и по безналичному расчету. А для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные подъемники.

Павел Дашкевич, начальник минского отделения Белорусской железной дороги: "На данном остановочном пункте останавливаются около 40 региональных поездов, ежесуточно отправляется 2000 человек. За 2016 с остановочного пункта более 600 000 пассажиров. Данный остановочный пункт входит в концепцию городского сообщения".

Напомним, за последние 6 лет проект городских линий связал столицу с тремя городами-спутниками: Заславлем, Руденском и Смолевичами. К 2020 поезда поедут по маршруту Минск - Дзержинск.



