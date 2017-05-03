В столице открыли новый корпус детской инфекционной больницы

3 Мая 2017 18:44

Столичная система здравоохранения готова оказать услуги на самом высоком уровне. Новейшие технологии используют максимально. При этом особое внимание уделяется охране материнства и детства. Об этом сегодня заявили на открытии нового лечебного корпуса Городской детской инфекционной больницы. Объект сможет одновременно принять более 200 маленьких пациентов. В масштабах Минска это решит немало вопросов.

Сюжет Алексея Кондратенко. Перекресток улиц Якубовского и Шаранговича можно с уверенностью назвать своеобразным уголком здоровья и здорового образа жизни. Здесь по соседству разместились спортивный комплекс и новый корпус детской инфекционной больницы.

Креатив в оформлении здания настраивает на позитивный лад уже со двора. В самих же палатах живописный интерьер создает атмосферу почти домашнего уюта.

Лечебный корпус может принять 240 маленьких пациентов. Но самое главное - это медицинское оборудование. Так, магнитно-резонансный тамограф дает возможность значительно сократить время ожидания диагностики для детей. И это только некоторые плюсы.

Информационно-аналитическая система "WEB поликлиника", запись на прием через Интернет, электронные рецепт и амбулаторная карта. Все это обязательные атрибуты развития столичной системы здравоохранения, где за самочувствие горожан отвечают врачи-профессионалы и медтехника самого высокого уровня.

Вслед за возведением нового корпуса в детской инфекционной больнице продолжится и полная модернизация уже действующих.

В соответствии с планом, в ближайшие годы на карте города появятся очередные новые детские поликлиники в микрорайонах Лошица, Сухарево и Восток. Под модернизацию попадут 2-я и 16-я взрослые поликлиники.