В столице открылась Международная выставка "Отдых-2017"

5 Апреля 2017 15:01

Бизнес-туры, круизы и новые туристические маршруты - Международная выставка "Отдых-2017" открылась несколько часов назад в столице. Гости юбилейного, 20-го форума, могут прямо на месте выбрать и забронировать тур. Кроме того, здесь презентуют и новые маршруты по Беларуси. Специалисты отмечают рост интереса к въездному туризму, особенно с учетом открытых на 5 дней границ для иностранцев. Всего на площадке БелЭкспо презентуют свои возможности гости из 15 стран. Более 150 туроператоров предлагают посетителям свои новинки.

Александр Шамко, Министр спорта и туризма Беларуси: "Сегодняшняя ярмарка предназначена для того, чтобы стать хорошим таким деловым форумом, площадкой для развития и частного бизнеса, и государственных предприятий, которые ведут в этой сфере. Туризм – это, прежде всего, экономика. Уверен, что простые граждане, которые придут в эти дни на выставку, смогут для себя увидеть, смогут подобрать для себя какие-то хиты".

Александр Цандекиди, директор туристической компании: "Мы по-прежнему совместно с нашими другими белорусскими коллегами будем выполнять огромное множество прямых рейсов из Минска на различные курорты Греции. В этом году мы впервые предложим белорусам в практике двусторонних туристических отношений новый прямой перелет Минск - Кавала".

Посетить турвыставку и выбрать путевки можно до 8 апреля в БелЭкспо.