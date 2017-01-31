31 Января 2017 18:52

Акварельный скетчинг, леттеринг и фешен-иллюстрация. В столице набирают популярность курсы современного визуального искусства, во время которых можно освоить разнообразные техники рисунка и художественные приемы с помощью акварели и кисти, туши и даже пера. Образовательная программа разработана для людей разных уровней подготовки. Особенно интересным будет посещение арт-школы тем, кто планирует работать в сферах моды и дизайна.

Кроме интересных курсов рисования, скоро станут доступны мастер-классы по стилям, пошиву платьев и истории костюма от известных блогеров и модельеров.