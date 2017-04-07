Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В столице и областях продолжат работу прямые телефонные линии
Общество
RSS
В столице и областях продолжат работу прямые телефонные линии
Скачать Поделиться

8 Апреля 2017 09:08

В столице и областях продолжат работу прямые телефонные линии

Напомним, задать все волнующие вопросы можно до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Номера телефонов сейчас на вашем экране.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =