В столице и областях сегодня продолжат работу прямые телефонные линии

18 Марта 2017 09:11

Напомним, что задать свои вопросы можно до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Кроме этого, прямые линии проведут некоторые министерства и ведомства.