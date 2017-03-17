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В столице и областях сегодня продолжат работу прямые телефонные линии
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18 Марта 2017 09:11

В столице и областях сегодня продолжат работу прямые телефонные линии

Напомним, что задать свои вопросы можно до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Кроме этого, прямые линии проведут некоторые министерства и ведомства.

  

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