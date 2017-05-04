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В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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5 Мая 2017 12:07

В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Решить проблемные вопросы по-прежнему можно, обратившись на прямые телефонные линии.

Они работают в столице и областях каждую субботу с 9-ти утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Очередная связь пройдет и завтра, 6 мая.

  

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