В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии

5 Мая 2017 12:07

Решить проблемные вопросы по-прежнему можно, обратившись на прямые телефонные линии.

Они работают в столице и областях каждую субботу с 9-ти утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Очередная связь пройдет и завтра, 6 мая.