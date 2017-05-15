Общество
16 Мая 2017 08:12
В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии
Обратиться к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющим делами можно каждую субботу с 9 утра до полудня. Очередная связь пройдет и в эту субботу, 20 мая.
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