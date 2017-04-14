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В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии
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15 Апреля 2017 09:21

В столице и областях продолжают работу прямые телефонные линии

Напомним, что задать все волнующие вопросы можно каждую субботу до полудня. На них ответят заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная связь сегодня.

  

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