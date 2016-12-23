В столице и области продолжают осуществлять мечты детей

23 Декабря 2016 15:27

Так, по случаю праздников делегация Исполнительного комитета СНГ сегодня посетила Белорусский детский хоспис. Медицинское оборудование, канцелярские товары и сладкие подарки. Маленькие пациенты принимали поздравления. После чего представители Исполнительного комитета СНГ оставили пожелания-поздравления на символическом новогоднем "дереве жизни и пожеланий". Отметим, акция "Наши дети" сейчас продолжает шагать по всей стране. Сегодня под опекой хосписа находятся почти 250 семей, где растут дети с тяжелыми заболеваниями. Напомню, что присоединиться к акции и помочь может каждый.