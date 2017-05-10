Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В столице и Минской области пройдут прямые телефонные линии
Общество
RSS
В столице и Минской области пройдут прямые телефонные линии
Скачать Поделиться

10 Мая 2017 15:24

В столице и Минской области пройдут прямые телефонные линии

Горячих звонков от граждан ждут представители власти. Получить совет, решить бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых телефонных линий. Пройдут они в столице и Минской области и в эту субботу, 13 мая. В Мингорисполкоме на связь выйдет мэр столицы Андрей Шорец. Задать свои актуальные вопросы можно с 9-ти до 12-ти часов.

В Минском областном исполнительном комитете принимать звонки будет заместитель губернатора Олег Плавский. Обратиться со своими замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы можно до полудня. Напомним, задать свои вопросы руководству столицы и центрального региона можно каждую субботу.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 11 мая Прагноз надвор’я на 11 мая 10.05.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 11 мая
Заметает май Замятае май 10.05.2017 15:03 / Общество Заметает май
День Победы в Гомеле Дзень Перамогі ў Гомелі 09.05.2017 21:00 / Общество День Победы в Гомеле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =