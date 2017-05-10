Общество
10 Мая 2017 15:24
В столице и Минской области пройдут прямые телефонные линии
Горячих звонков от граждан ждут представители власти. Получить совет, решить бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых телефонных линий. Пройдут они в столице и Минской области и в эту субботу, 13 мая. В Мингорисполкоме на связь выйдет мэр столицы Андрей Шорец. Задать свои актуальные вопросы можно с 9-ти до 12-ти часов.
В Минском областном исполнительном комитете принимать звонки будет заместитель губернатора Олег Плавский. Обратиться со своими замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы можно до полудня. Напомним, задать свои вопросы руководству столицы и центрального региона можно каждую субботу.
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