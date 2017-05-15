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В столице и Минской области началась отправка новобранцев на срочную службу
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15 Мая 2017 18:45

В столице и Минской области началась отправка новобранцев на срочную службу

В самые элитные части сегодня отправились 125 молодых людей. Торжественная церемония на Кургане Славы собрала родственников новобранцев и руководство центрального региона.

Торжественное настроение возле Кургана Славы поддержал духовой оркестр роты почетного караула Минской военной комендатуры, а боевой дух - спецназ из Марьиной Горки.

  

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