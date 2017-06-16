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В столице чествовали лучших работников лесного хозяйства
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16 Июня 2017 18:47

В столице чествовали лучших работников лесного хозяйства

В рекордный срок они ликвидировали последствия стихии. В столице сегодня чествовали лучших работников лесного хозяйства - это те, кто занимался разбором бурелома после урагана в июле прошлого года. За десять месяцев в стране заготовили более четырех миллионов кубометров древесины и провели работы по восстановлению лесных насаждений. Самые масштабные прошли в Минской области. Она более других регионов пострадала от последствий стихии.

Грамоты и ценные подарки получили более полутысячи работников лесного хозяйства. Благодарностями за помощь в ликвидации завалов отметили и студентов Белорусского государственного технологического университета.

  

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