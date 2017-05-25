В столичном регионе выбрали самую внимательную и творческую женщину-водителя

23 Мая 2017 15:21

Областной этап республиканского конкурса "Автоледи" прошел в Жодино. За титул лучшей соревновались тринадцать автомобилисток. Это представительницы разных районов. Они демонстрировали навыки вождения и ремонта автомобиля, а также презентовали собственное авто и показывали творческие номера.

Во время конкурса прошел и женский автопарад. Подробнее - Александра Кавелич.

Авто Анны Хандрыки сложно не заметить. Представительница Несвижского автомобильного объединения, а также, как видим, мать троих детей, за рулем уже более 6 лет. Признается, к конкурсу готовились всей большой семьей.

С такой же целью в этом году в Жодино приехали тринадцать автоледи столичного региона. Во время конкурса они демонстрируют не только навыки вождения, но и творческие способности, презентуют собственное авто. К этому заданию подошли креативно.

Восьмерка, диагональная парковка и заезд в бокс. Конкурсантки ловко разрушают стереотипы про женщин за рулем - уверенно выполняют все команды жюри, на отлично справляются с теоретическими заданиями.

Эта площадка на определенное время превратилась в автомастерскую. В роли механиков сегодня автоледи. Они должны доказать, что знают, как пользоваться баллонным ключом и домкратом, ведь главное испытание на этом этапе - заменить колесо автомобиля. Юлии Пукач на это понадобилось менее трех минут.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ, организатор конкурса: "Зачастую девушка за рулем может фору дать во многом мужчинам. И этот конкурс подчеркивает, что они не только могут профессионально управлять автомобилем. Но они и, как обычно, очаровательны, и их авто не менее очаровательны. И это такой солнечный весенний яркий конкурс, и мы хотим его развивать, тем более что именно победительница от Минской области в прошлом году стала лучшей автоледи".

Повторить прошлогодний успех попробует представительница Минского района Ника Романова. Именно она в этом году стала лучшей автоледи и представит столичный регион на республиканском этапе конкурса.