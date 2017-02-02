Общество
2 Февраля 2017 15:28
В столичном регионе отметили лучших лесничих
Лесхозы Минской области завершают расчистку бурелома после июльской стихии. С последствиями урагана справились быстро. Помогали работникам лесничеств Смолевичского, Березинского, Червеньского районов специалисты соседних лесхозов. Итоги подвели сегодня на коллегии Минского лесохозяйственного объединения. Сейчас перед отраслью стоит задача восстановить былые масштабы, высадить молодые деревья на разрушенных площадках. Вместе с тем, лесничества области активно развивают охоту и экологический туризм.
В столичном регионе действуют 20 лесхозов и почти 160 лесничеств. Среди них отметили лидеров. Лучшим лесничим по итогам года стал Дмитрий Гришкевич из Стародорожского лесхоза.
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