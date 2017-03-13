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В столичном микрорайоне Сухарево вторые сутки восстанавливают прорванный трубопровод
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13 Марта 2017 15:16

В столичном микрорайоне Сухарево вторые сутки восстанавливают прорванный трубопровод

В столичном микрорайоне Сухарево вторые сутки восстанавливают прорванный трубопровод, на месте работают три аварийные бригады.

Напомним, накануне днем в районе улицы Мачульского из-под земли забил пятиметровый столб кипятка. Жители ближайших домов примерно на два часа остались без горячей воды, после чего потребителей переключили на резервные источники. Сейчас специалисты заменили поврежденный участок подземных коммуникаций и приступили к его тестированию.

Восстановительные работы специалисты планируют закончить сегодня к вечеру. Что касается благоустройства прилегающей территории, то эти работы завершат до среды.

  

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