Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В столичном квартале "Магистр" откроют новый детский сад
Общество
RSS
В столичном квартале "Магистр" откроют новый детский сад
Скачать Поделиться

9 Февраля 2017 18:45

В столичном квартале "Магистр" откроют новый детский сад

Принимать в него будут детей с полутора лет, и не только жителей квартала, но и соседнего Уручья. Учреждение образования рассчитано на 180 человек. Здание уже целиком готово, сейчас все комнаты приводят в порядок и формируют группы.

И еще два новых детских сада строят в микрорайоне Каменная Горка. Каждое учреждение рассчитано на 200 детей.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =