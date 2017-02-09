Общество
9 Февраля 2017 18:45
В столичном квартале "Магистр" откроют новый детский сад
Принимать в него будут детей с полутора лет, и не только жителей квартала, но и соседнего Уручья. Учреждение образования рассчитано на 180 человек. Здание уже целиком готово, сейчас все комнаты приводят в порядок и формируют группы.
И еще два новых детских сада строят в микрорайоне Каменная Горка. Каждое учреждение рассчитано на 200 детей.
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