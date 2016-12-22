В Совете Республики состоялось заключительное заседание первой сессии шестого созыва

21 Декабря 2016 19:03

В Совете Республики сегодня состоялось заключительное заседание первой сессии шестого созыва. На нем были избраны шесть членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Накануне указом Президента на должность председателя ЦИК была назначена Лидия Ермошина. Она отметила, что в Центральную комиссию вошли авторитетные юристы, активные люди, граждане с государственным самосознанием. Впервые в составе ЦИК - только юристы, а это, по мнению Лидии Ермошиной, повысит имидж Центризбиркома не только в обществе, но и за рубежом.