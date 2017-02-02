В Смолевичском районе продолжаются работы по расчистке бурелома

2 Февраля 2017 18:44

В Смолевичском районе, который наиболее пострадал от разгула июльской стихии, до этого времени продолжаются работы по расчистке бурелома. Бригады вальщиков работают в труднодоступных местах - среди болот. Завершить работы необходимо до 1 марта. При хороших погодных условиях в это время начнется и высадка новых деревьев. Наталья Кузьмицкая продолжит тему.

На это понадобится не один год. Так думал Евгений Крыскевич, когда впервые увидел последствия июльского урагана. Именно бригады из Логойского лесхоза первыми пришли на подмогу лесничим Смолевичского района, где буквально за сутки стихия, словно косой, уничтожила почти 6 с половиной гектаров леса, что по площади соответствует 9 тысячам футбольных полей.

Всего на расчистку бурелома в Смолевичский район приехали бригады из 26 лесхозов страны. Работали от темна до темна, а иногда приходилось даже и ночевать у делянки. Благодаря этому сегодня разбор поваленных деревьев почти завершен.

В труднодоступных местах работать помогает техника. Харвестеры и форвардеры своими железными "руками" за день собирают тонны древесины. От того, как быстро они подберут сломанные стволы, зависит качество и пригодность пиломатериала.

Перед тем как отправить деревья на переработку или экспорт, их сортируют по размеру и породе - вот на этом импровизированном складе, который растянулся на несколько километров. Раздельно находятся сосна, ель и береза для промышленности и потребителей.

Убрать поврежденные площади необходимо до 1 апреля. Работы по восстановлению леса запланированы на начало весны, когда почва будет достаточно влажная. Высаживать деревья будут по современным финским технологиям.