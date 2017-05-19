19 Мая 2017 18:44

Кстати, по случаю праздника сегодня в Смолевичах чествовали лучших работников физической культуры и спорта. Представители спортивной отрасли центрального региона получили почетные награды, грамоты и благодарности. Отметим, сейчас в сфере физической культуры и спорта Минской области работают более трех тысяч специалистов.

Более спортивным в этом году станет и Воложин. Уже летом здесь планируют открыть физкультурно-оздоровительный центр.