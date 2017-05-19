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В Смолевичах чествовали лучших работников физической культуры и спорта
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19 Мая 2017 18:44

В Смолевичах чествовали лучших работников физической культуры и спорта

Кстати, по случаю праздника сегодня в Смолевичах чествовали лучших работников физической культуры и спорта. Представители спортивной отрасли центрального региона получили почетные награды, грамоты и благодарности. Отметим, сейчас в сфере физической культуры и спорта Минской области работают более трех тысяч специалистов.

Более спортивным в этом году станет и Воложин. Уже летом здесь планируют открыть физкультурно-оздоровительный центр.

  

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