7 Марта 2017 18:43

В Слуцком районе выбрали самую талантливую, творческую и заботливую... бабушку! В финал конкурса "Супербабушка" прошли девять женщин, которые жизнь посвятили воспитанию детей и семье и в то же время решились проявить свои творческие способности. На сцене Дома культуры в Гольщицах "супербабушки" демонстрировали кулинарные, музыкальные и даже "модельные" таланты. С женщинами с большой буквы познакомилась Юлия Токарь.

Гольщицкий Дом культуры впервые приглашает на конкурс "Супербабушек". 9 самых талантливых женщин Слуцкого района представят свои подворья и творческие шоу-программы, где даже будет дефиле в вечерних платьях.

Раиса Колядко - бабушка на все руки мастер. Историю своей жизни показала в стихотворениях, удачно рифмует строки, шьет в технике текстильной мозаики, выпекает для маленьких внуков сладкие вафельные корзины и пряники в виде боровичков.

Не только рукодельница... Раиса Ивановна по профессии хореограф. Любовь к танцам пронесла через всю жизнь. И даже на нынешнем конкурсе на сцене смело продемонстрировала танец своей юности.

Конкурс самопрезентации, музыкальные и танцевальные номера, показ вечерней моды. Девять женщин элегантного возраста соревновались за самое, пожалуй, почетное звание - супербабушки.

А вот для Валентины Бабинич профессия уже стала настоящим призванием, наградой и подарком одновременно. В чутком и большом сердце приемной матери нашлось место для восьмерых детей. Дружная семья приехала поддержать свою единственную и любимую мамочку.

Они талантливые, творческие и, самое главное, заботливые. Свою жизнь эти женщины посвятили семьям, воспитанию детей и внуков, поэтому каждая из 9 финалисток конкурса не просто бабушка, а действительно с приставкой супер.