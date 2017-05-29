В Слуцк к учащимся кадетского училища приехали сотрудники правоохранительных органов

29 Мая 2017 18:45

В Слуцк к учащимся кадетского училища с показательными выступлениями приехали сотрудники правоохранительных органов. Силовики элитного подразделения ОМОН показали молодому поколению приемы самообороны, обезвреживания противника, оружие и экипировку. Школьники могли примерить спецодежду и ощутить себя настоящими спецназовцами.

Андрей Заяц, заместитель начальника Слуцкого РОВД: "Стараемся показать, чтобы ребята могли себе представить, что такое милиция в целом, какие есть подразделения, куда можно в последующем прийти служить. Основная цель проведения таких мероприятий - патриотическое воспитание, ну и, конечно, мы с удовольствием потом принимаем всех кадетов в наши ряды. И в органы внутренних дел, и в спецподразделения различные".

Это ежегодное мероприятие как для кадетов, так и для отряда милиции особого назначения. В будущем многие из учащихся традиционно связывают свою жизнь с этой профессией.