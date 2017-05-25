21 Мая 2017 21:31

Еще час - бонус или непозволительная роскошь? В следующем учебном году занятия в школах могут начинаться с 9 утра. Это время на сон, которого так не хватает школьникам, и без того загруженным не только уроками, но и факультативами, олимпиадами, спортивными и творческими занятиями.

Нагрузка большая, но, бесспорно, она нужна, ведь мы все хотим видеть следующее поколение белорусов не только умным, но и творческим, талантливым и, главное, здоровым. И если с этой нагрузкой ничего не сделать, решение принимают родители в каждой семье индивидуально. Что с необходимыми шестью, а то и семью по 45? Как сделать так, чтобы не перегрузить и облегчить усвоение материала?

Ученые всего мира настаивают: здоровый сон - это минимум 8 часов, но оптимально - 10. Навряд ли кто-то из нас, взрослых, может себе позволить эти цифры, но почему бы не подарить еще хоть немного времени в постели детям?

Всю неделю наши корреспонденты собирали мнения и анализировали научную информацию. Ксения Рабчинская узнала о сне немного больше. Сейчас она у нас в студии. Ксения, добрый вечер, поделитесь секретами. И какое отношение к школе имеет изображение, которое мы видим за вашей спиной?

Добрый вечер, коллеги, думаю, вы уже заметили за моей спиной одно из самых известных полотен мира - Сальвадора Дали "Постоянство памяти". Это, говорят искусствоведы, образ ухода от линейности времени, история о его относительности. Эту картину хоть раз видел каждый, но не все знают: у нее есть еще одно название - "Мягкие часы". Гений Дали увидел их буквально - расплавленными и растекшимися, на полотне присутствует и сам художник в образе спящей головы. Вот как раз о сне. Еще один мягкий час в уютной постели может стать подарком для школьников уже в следующем году. Во время подготовки этого материала я столкнулась с совершенно полярными мнениями, но никто не был равнодушен. И, что самое главное, убедилась: ни одно решение не может быть унифицированным, подходящим для каждого. Как нельзя однозначно сказать, о чем написал это полотно Сальвадор Дали. Есть мнение, что это вообще история о плавленом сыре. Подробнее о возможном мягком часе - в следующем репортаже.

Рассказывает Ксения Рабчинская.

Каждое утро с солнцем и без семилетний Саша встает ровно в 6:20. Поблажек ему мама не делает: школьный автобус ждать никого не будет. Несколько километров до школы, признается мальчик, как во сне - впрочем, иногда за пределами восприятия остаются и сами уроки.

Занятия в Сашиной школе начинаются ровно в 8:00. Первые рейсы детского транспорта уезжают уже в 7:30. Не зевать на уроке - даже самом интересном - у малышей не получается. Возможность бонусного часа здесь обсуждают и педагоги, и мамы - и только с положительной оценкой. Еще и с надеждой, что тогда их, положительных оценок, станет больше и в дневниках школьников.

Впрочем, то, что сон - это наше здоровье, настроение и силы, рассказывать давно никому не нужно. Поможет ли один дополнительный час - на этот вопрос лучше ответить для самого себя после звонка будильника. Чтобы не ждать до утра, все цифры четко прописаны в санитарных нормах.

Ольга Литвинова, главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Беларуси: "В настоящее время уже разработаны в РБ санитарные нормы и правила, которые регламентируют учебный процесс в части времени, с которого он должен начинаться. А именно учебный процесс должен начинаться не ранее 8 часов утра, и предпочтительным временем начала учебного процесса в данном нормативном кабинете оговорено, что это время - 9 часов утра".

В этой школе в деревне Губичи то ли давно изучили санитарные правила, то ли догадались: больше двух десятков лет первый звонок звучит ровно в 9:00. Используют этот дополнительный час дети не только для сна. Впрочем, и после уроков домой малыши не торопятся: в школе проводят факультативы, творческие занятия, соревнования. Педагоги уверены: такой режим работы только на пользу.

О том, что сон - критически необходим для организма, особенно растущего, рассказывают еще в школе. Не нужно быть отличником, чтобы заметить по себе - от недосыпа портится настроение, усталость наступает быстрее. Врачи говорят: длительные нарушения сна могут привести к серьезным заболеваниям - в том числе и инфекционным.

В США уже провели исследования, касающиеся более позднего начала занятий в школах. Доктор Венди Троксел, профессор психиатрии Питтсбургского университета и специалист по медицине сна, утверждает: многие неприятные особенности, которые общество приписывает подросткам - лень, капризность, раздражительность - могут быть последствиями хронического лишения сна.

Венди Троксел, профессор психиатрии Питтсбургского университета: "Был проведен эксперимент в отдельном районе, где перенесли занятия на более позднее время. Выводы однозначны: и я редко могу говорить с такой уверенностью: пропуски занятий сократились на 25%, повысилась успеваемость, результаты тестов по математике и чтению выросли на 2-3%. Перенесение занятий оказалось настолько же эффективным, как уменьшение класса на одну треть или замена посредственного преподавателя на выдающегося. Психическое и физическое здоровье подростков улучшилось".

Цена за такие позитивные результаты невелика. Особенно, если речь идет не о начальной школе. Первые пять лет обучения малыш подстраивается под график родителя - отсюда и продленка. Ребенок все равно уходит из школы вечером, когда у мамы или папы закончился рабочий день. А вот те, кто постарше, исходят из своего личного графика. И он, говорят в Министерстве образования, будет для школ, которые работают в 2 смены. Время начала занятий не изменится. Есть и ограничения: уроки должны закончиться не позже 19:30, но это требование было всегда. Есть ответ в профильном ведомстве и для тех родителей, кому рано на работу, а ребенок еще не может сам ходить в школу.

И если дежурный администратор - это обязательно, то дальше уже по желанию каждой школы - это время можно насытить зарядкой, творчеством или другими активностями. То есть - начать день с того, что обычно остается на время после уроков.

У Веры Поляковой - актрисы и участницы нового общественно-консультационного совета при Министерстве образования - двое детей и уверенность, что занятия нельзя начинать раньше 9.

Уже сейчас более 80% школ страны готовы начинать занятия в 9 - опрос проводили в каждом регионе. И, несмотря на то, что кому-то такое время может показаться неудобным, мол, многие поколения так жили, и ничего страшного, нельзя отрицать, что в конечном счете у всех - и тех, кто приводит аргументы за, и тех, кто против, цель одна. И главный участник, что бы мы себе не думали, -ребенок. Именно ему сидеть за партой шесть или семь по 45, и ему потом еще делать уроки, несмотря на родительский график и планы. Несмотря на то, что ученые доказали: подростки испытывают задержку в биологических часах - для него пробуждение в 6, по сути, равносильно подъему взрослого в 4 утра. И даже этот дополнительный мягкий час может стать решающим на целый день.