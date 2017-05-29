30 Мая 2017 21:25

Поздравления, цветы, улыбки и воспоминания. Для одиннадцати- и девятиклассников в школах сегодня звучал последний звонок. Свои парты в этом году покинут более 145 тысяч выпускников. Но отдыхать пока рано. Уже в четверг - первые экзамены, затем выпускной бал и самая горячая пора - вступительная кампания. О незабываемом празднике прощания со школой репортаж Татьяны Король.

Именно этого дня каждый школьник ждет с особым трепетом. Но выпускнице Арине Гончарик выправки и спокойствия не занимать. Если ее подруги хотят стать врачом, педагогом или дизайнером, то не мечта, а цель Арины - учеба в Академии МВД по специализации "судебно-прокурорско-следственная деятельность".

Но 8 лет занятий бальными танцами не прошли зря, и сегодня вместе со своим 11 "А" на пороге родной гимназии Арина танцует традиционный школьный вальс. Чуть позже они будут благодарить педагогов и друг друга и много вспоминать годы, что теперь станут страницей прошлого.

И трудно поверить, что 11 лет назад они были вот такими непосредственными и застенчивыми – первоклассники по традиции подготовили выпускникам свое поздравление. Педагоги, с трудом сдерживая слезы, отпускают из-за школьной парты тех, кого все эти годы учили быть самостоятельными. Свое напутствие выпускникам сегодня высказывают и приглашенные гости.

Благодарили сегодня своих учителей столичные выпускники не только на родном языке.

Эти выпускники 12-й минской гимназии - первопроходцы. Именно эта школа стала первой, где начали учить китайский. И через 11 лет класс свободно пишет, говорит и читает по-китайски.

В Могилеве последний звонок отметили танцевальным флешмобом.

Вальс выпускников на площади Славы проходил впервые. На его подготовку ушло почти два месяца.

В Витебске последний день школьного года по традиции отмечают большим концертом в Летнем амфитеатре. Здесь даже последний школьный звонок проходит с фестивальным размахом. И у каждого выпускника есть возможность почувствовать себя настоящим артистом.

В аттестате Савелия Кузнецова – средний бал выше 9, он точно знает, где хочет учиться дальше.

Такую последнюю праздничную линейку сами выпускники называют точкой отсчета своих успехов и побед уже во взрослой, самостоятельной жизни. Сегодня их день – радостный и грустный одновременно, ведь с символичным звонком они прощаются не просто с любимой школой, с лучшим временем беззаботного детства.

Почти 58 тысяч белорусов сегодня услышали свой последний школьный звонок. Правда, еще 10 дней одиннадцатиклассники будут чувствовать себя хозяевами своих альма-матер, ведь впереди еще выпускные экзамены по русскому или белорусскому языку, истории Беларуси, математике и иностранному языку. Первый начнется уже в этот четверг.

А после — долгожданный выпускной. В этом году во всех школах страны он пройдет 9 и 10 июня. И ранним утром, встречая рассвет, уже бывшие школьники загадают свои заветные желания.