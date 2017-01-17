В Щомыслице поселился лось

17 Января 2017 15:08

Специальная комиссия Минприроды изучила площадку в Щомыслице, где поселился лось. О резонансной и необычной ситуации наши корреспонденты рассказывали в эфире "Панорамы". Заросли ивы, где теперь живет лесной гость, со всех сторон окружены трассами - прямо возле корпусов БГУ. Специалисты (а это экологи, представители общественных объединений, местного сельсовета и ветеринары) сегодня выехали на место - правда, самого лося не обнаружили. После обследования в комиссии пришли к выводу, что перевозить животное в лес нет необходимости.

По словам специалистов, в городе им чаще приходится спасать птиц и мелких животных. С лосем в этом районе пришлось столкнуться впервые.

Самый престижный форум часового искусства стартовал в Женеве. И в этом году выставка доступна для более широкой публики. Данный шаг позволит гигантам часовой индустрии встретиться со своими конечными покупателями, а также узнать реальные предпочтения потребителей. Ценители часовых механизмов и просто обычные покупатели смогут посетить выставку до конца недели.