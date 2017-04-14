В шаге от выигрыша, но не без подарка

17 Апреля 2017 19:15

Участникам игры "Удача в придачу!", которым чуть-чуть не повезло с выигрышем квартиры, Евроопт вручил щедрые подарки - сертификаты на 500 рублей и планшеты. Напомним, с декабря белорусский ритейлер начал разыгрывать квартиры в Минске, и на сегодня ключи от столичных апартаментов получили уже 10 участников игры. Но в каждом туре были и те, кого от главного приза отделяла всего одна цифра игрового кода. С некоторыми их них встретилась Ксения Лебедева.

Все поощрительные подарки от Евроопта нашли своих адресатов - а их 25. Так что в выигрыше оказались не только супервезунчики, которым достались квартиры, но и те, кому до мегаудачи оставался буквально один шаг, а точнее, шар с заветной цифрой игрового кода.

Павел и Татьяна Бадыль, участники игры "Удача в придачу!": "У нас больше муж азартный человек. Я в это все не верила. И когда мы заполняли карточку, он говорит, ну давай заполним. И он на свое имя заполнил - и вот повезло. Второй раз уже. В первый раз мы выиграли миллион в шестом туре. А сейчас чуть не выиграли квартиру. Пока магазин менять не будем".

Любопытный факт. В 26-м туре на квартиру претендовало всего три участника - и два из них были сотрудниками Евроопта. Но фортуна все-таки выбрала обычного покупателя. Квартира досталась 26-летней Светлане Мирошниковой из Полоцка. Кстати, Анастасия Ломпик - одна из сотрудниц Евроопта, которая была в шаге от заветной квартиры.

Анастасия Ломпик, участница игры "Удача в придачу": "До этого как-то удача не улыбалась. Это в первый раз. Было очень приятно получить в подарок планшет и сертификат. В планах выиграть машину и квартиру. Раз шанс есть, то им нужно воспользоваться".

Все участники награждения сошлись в одном - с Евроопт даже проигрывать приятно! Каждая акция, каждый новый проект - это желание компании сделать покупки приятнее. "Удача в придачу!" максимально проста и не требует вложений: покупаешь необходимые товары - получаешь шанс выиграть квартиру, машину и отдых. Бонстики, наделавшие столько шума, - это просто приятное дополнение к покупкам, которое радует детей. А как показала практика - и взрослых. Развитие электронных сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл" - это желание компании сделать доступным весь ассортимент столичных гипермаркетов по самым доступным ценам для жителей даже самых маленьких и отдаленных деревень.

Ирина Булашкова, участница игры "Удача в придачу!": "Мы покупаем там почти все. Кроме мебели и аппаратуры. Потому что мы живем за городом. И нам очень удобно ездить. Сразу все закупаем. Сейчас, наверное, будем пользоваться и мобильными средствами".

Проявлением искренней заботы о покупателях стало желание Евроопта организовать для них достойный летний отдых. Всю весну и лето в каждом туре игры "Удача в придачу!" 40 счастливчиков будут получать путевки на двоих на лучшие мировые курорты в лучшие пятизвездочные отели и все это - с богатой экскурсионной программой. Это действительно возможность для каждого открыть мир с Евроопт.