В Рогачеве вышедшие из берегов реки подтопили около трех десятков подворий

3 Апреля 2017 21:29

Без большой воды, но с сезонными подтоплениями. В Рогачеве вышедшие из берегов Днепр и Друть подтопили около трех десятков подворий. Хотя для местных жителей, по их же словам, это скорее плюс. Весна в Беларуси отмечена не только разливом, но и температурными рекордами. Во многих районах превышен абсолютный максимум. Какие еще сюрпризы готовит погода - выясняли наши корреспонденты.

Жители Рогачева рассказывают, когда река Друть ведет себя как хозяйка, первым делом она появляется в огороде. Большая вода здесь не редкость. Поэтому и лодки, и резиновые сапоги у всех наготове. Хотя, признаются местные жители, плюс от такого соседства тоже есть.

Сегодня в Рогачевском районе подтоплено примерно три десятка подворий. Люди, которые живут в прибрежной зоне, мониторить уровень воды уже давно научились - несколько дней он неизменен.

Такое соседство местных жителей не огорчает, а скорее радует. Весной во время разлива рыбалка у них прямо в собственном огороде. Но, главное, говорят, чтобы вода не попала в дом.

Делают замеры и спасатели. Уровень, при котором вода выходит на пойму, примерно 270 сантиметров. Сейчас он уже 303. Это еще не паводок, говорят специалисты. Но все готовы к любому развитию событий.

Начало апреля - как середина мая. Погода в этом году принесла немало сюрпризов. В Брестской области, например, побит температурный рекорд - столбик термометра поднялся практически до плюс 24 градусов. Так тепло 2 апреля было лишь в 1990 году.

К слову, новые температурные рекорды в это день установлены во всех областных центрах и столице. Благодаря раннему солнцу ставят рекорды и аграрии. В Гомельском регионе уже закончили сев ранних яровых.

Синоптики отмечают, теплом и солнцем на этой неделе осталось наслаждаться недолго. Уже завтра территория Беларуси окажется в области повышенного атмосферного давления, к выходным пройдут дожди, а в отдельных районах даже грозы.