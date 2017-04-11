В родной школе Константина Давидовского открыли мемориальную доску

12 Апреля 2017 15:26

Сегодня во всем мире отмечается День авиации и космонавтики. 56 лет назад Юрий Гагарин сказал свое знаменитое "поехали" и преодолел земную гравитацию. Отправляли первого человека в космос и принимали участие в его освоении также и белорусы. Так, уроженец Слуцка Семен Косберг сделал третью ступень ракетоносителя, которая была необходима для запуска человека в космическое пространство. Его земляк Константин Давидовский управлял стартом первого в мире планетохода. Сегодня в родной школе штурмана Давидовского открыли мемориальную доску.

Вообще, Слуцк считается космической столицей Беларуси. Более 30 уроженцев этой земли внесли значительный вклад в развитие космической отрасли и даже астрономии. С достижениями знаменитых земляков знакомит выставка "В звездные дали". Кстати, сейчас обсуждается вопрос по созданию музея космонавтики в Слуцке.